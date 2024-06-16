ノースフェイス スリーブレスエアリーティー

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ポリエステル100％の素材ながら、ふくらみのあるコットンのような風合いを表現。吸汗速乾性、防シワ、抗ピリングといった機能性も備えています。高収縮糸を使用しているため、伸び感があるのも魅力。コットンに比べて軽量かつドライタッチで、着心地のよい仕上がりです。スリーブレスのシャツは、単体でもインナーとしても活用しやすい肉厚感。UVプロテクト（UPF50＋、紫外線カット率95％以上）機能付き。幅広いシーズンのさまざまなコーディネートに活躍します。新品