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総柄シャツ　プリントシャツ　　ベルサーチ風　メンズ　レディース
商品番号 O69763562482
商品名

総柄シャツ　プリントシャツ　　ベルサーチ風　メンズ　レディース
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オープンカラーの総柄シャツです。スカーフ柄が◎ストリート・韓国系・レトロ古着に♪♪⚫︎sizeメンズL(商品によっては実寸サイズを基に表記サイズとは違うサイズを記載させて頂いております。)レディースも可愛く着用できます。古着ですので、下記の実寸を参考にして下さいませ。肩幅:47cm身幅:51cm袖:21cm着丈　(背面、襟下から下先まで）:65cm#古着#ビンテージ#総柄シャツシャツ種類···アロハシャツシャツ種類···ドレスシャツシャツ種類···その他カラー···ゴールド袖丈···半袖柄・デザイン···総柄襟···オープンカラー(開襟)
http://narcologia.ru/goods/procurement424833.html
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http://narcologia.ru/goods/septet412219.html
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