アイドリッシュセブン Op.7 ライブTシャツ(新品)

アイドリッシュセブンLIVEBEYONDOp.7Tシャツ(新品)になります。サイズ:М状態:未開封(新品)保管上、ビニール袋にシワや汚れがついておりますが、Tシャツは問題ないかと思われます。画像1,2参照配送方法:未開封のものを半分に折ってから袋に入れて、らくらくメルカリ便で発送する予定です。折りシワが付いてしまうかもしれませんが、着用前にアイロンをかけていただければ大丈夫かと思います。配送方法でご希望がある場合は購入前にお願いいたします。※※※未開封の状態で暗所に保管しておりました。あくまでも素人保管になります。完全美品をお求めの方はご購入をお控えください。※※※また、何か気になることなどありましたら、お気軽にご質問お願いいたします。



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