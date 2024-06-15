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アイドリッシュセブン Op.7 ライブTシャツ(新品)
商品番号 U31508266609
商品名

アイドリッシュセブン Op.7 ライブTシャツ(新品)
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイドリッシュセブンLIVEBEYONDOp.7Tシャツ(新品)になります。サイズ:М状態:未開封(新品)保管上、ビニール袋にシワや汚れがついておりますが、Tシャツは問題ないかと思われます。画像1,2参照配送方法:未開封のものを半分に折ってから袋に入れて、らくらくメルカリ便で発送する予定です。折りシワが付いてしまうかもしれませんが、着用前にアイロンをかけていただければ大丈夫かと思います。配送方法でご希望がある場合は購入前にお願いいたします。※※※未開封の状態で暗所に保管しておりました。あくまでも素人保管になります。完全美品をお求めの方はご購入をお控えください。※※※また、何か気になることなどありましたら、お気軽にご質問お願いいたします。
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