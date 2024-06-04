[ミラオーウェン] クロップド丈釦ダウンハーフスリーブシャツ

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[ミラオーウェン]クロップド丈釦ダウンハーフスリーブシャツ09WFB232078レディース素材構成100%不明取り扱い案内本体又はタグに記載クロージャータイプボタンネックスタイル襟付きネックこの商品について※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください説明【夏らしいカラフルな5カラーをご用意したボタンダウンクロップド丈シャツ】【Design/Styling】トレンドのクロップド丈のハーフスリーブシャツ。ボトムスを選ばず着用できるよう短すぎないショート丈に設定し、ワイド幅を持たせているためスタイリングのバランスが取りやすいのもポイントです。こなれ感のある太めの5分袖、襟はボタンダウンできちんと感をプラス。カラフルなカラーリングが夏らしく、デニムやカーゴパンツなどメンズライクなボトムスと合わせるのがおすすめです。【Fabric】清潔感のあるパリッと仕立ての良いシャツ地を使用しました。ホワイト、イエロー、パープル、グリーン、ブルーと、豊富な5カラーで選べる楽しみをお届けします。