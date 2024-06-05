MIKOMORI 水着 Mサイズ

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定価28600円3回、アンダーショーツを着用し、使用。ホームクリーニングによる毛羽立ちが裏の縫い目部分に見られます。公式HPより[SWIMWEAR]Piping(パイピング)吸水性・速乾性に優れた素材を使用した水着です。シンプルなワンピースタイプに黒には白いパイピング、白には黒いパピングのアクセントをつけた王道のモノトーンスタイルとなっています。さらに背中にはストラップをクロスさせ、細めのストリングで大人の遊びを演出したバックスタイルにもmikomoriならではのこだわりが散りばめられたデザイン。パット入りなので安心してご着用いただけます。MADEINJAPANサイズ：アンダーバスト58-68、ウェスト58-67、ヒップ80-90素材：表地ポリエステル84%、ポリウレタン16%、裏地ナイロン100%カラー···ブラック柄・デザイン···無地カップ···カップあり