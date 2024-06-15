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イエナ ミリオーネフリルスリーブブラウス ボルドー パープル スーツ とろみ
商品番号 K47631329774
商品名

イエナ ミリオーネフリルスリーブブラウス ボルドー パープル スーツ とろみ
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気！イエナのミリオーネフレアスリーブブラウスジョーゼットのような光沢感と、薄すぎず厚すぎず程よい素材。これからの時期に一枚で様になる、フレアスリーブがフェミニンなデザインです。手洗い可能で扱いやすく、Tシャツのように気兼ねなく着こなせます。※色違いのネイビーも出品しています〇定価13200円〇サイズF着丈52身幅108肩幅56袖丈16〇素材ポリエステル90%ポリウレタン10%〇状態ワンシーズン使用目立つ汚れはありませんイエナスピックアンドスパンノーリーズリエスユナイテッドアローズシップスフレームワークジャーナルスタンダードエストネーションバンヤードストームガリャルダガランテトゥモローランドバーニーズニューヨークドゥーズィエムクラスアパルトモンシンゾーンyoriロンハーマンIENA通勤セレモニースーツオフィスサテン#ミチルのイエナ
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