Vネックニット　グレースコンチネンタル

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商品詳細
数回着用しましたが、そのあとクローゼットにしまっていました。⭐︎配送時には畳んで送りますのでご留意ください。☆送料:込み(メルカリ便)☆注意事項:あくまでも中古品、自宅保存、素人がチェックしたものなりますので、ご理解のある方のみ購入のご検討をお願いいたします。また、自宅保管のため気になる方はご遠慮ください。⭐︎素人撮影の為、実物と画像で色が異なって見える場合がございます。ご了承ください。ご不明な点がございましたら、購入前にコメントくださいませ！カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/manufacture313741.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant157582.html
http://narcologia.ru/goods/waveform863517.html
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http://narcologia.ru/goods/manufacture313741.html
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