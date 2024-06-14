Vネックニット　グレースコンチネンタル

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数回着用しましたが、そのあとクローゼットにしまっていました。⭐︎配送時には畳んで送りますのでご留意ください。☆送料:込み(メルカリ便)☆注意事項:あくまでも中古品、自宅保存、素人がチェックしたものなりますので、ご理解のある方のみ購入のご検討をお願いいたします。また、自宅保管のため気になる方はご遠慮ください。⭐︎素人撮影の為、実物と画像で色が異なって見える場合がございます。ご了承ください。ご不明な点がございましたら、購入前にコメントくださいませ！カラー···ブラウン