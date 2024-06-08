新品！バースデーバッシュ　フリル袖Tシャツ　S

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商品詳細
【新品未着用！完売商品！】先月購入し袋に入れたまま自宅保管してました。写真撮影の為だけに開封しました。袖のフリルがしっかりしていてとても可愛いです。同じようなデザインのトップスが増えたので、出品致します。サイズ表記は写真でご確認下さいませ。#バースデーバッシュ
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http://narcologia.ru/goods/recycling761914.html
http://narcologia.ru/goods/message204327.html
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