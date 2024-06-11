L.L.Bean ウィメンズ マウンテン・クラシック・アノラック マルチカラー

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商品詳細
数回着用しました。最近出番がないので出品します。L.L.Bean(エルエルビーン)ウィメンズマウンテン・クラシック・アノラックマルチカラージャパン・フィット着丈···ショート素材···ナイロンジップ・ボタン···プルオーバーフード···フードあり（取外し不可）季節感···春、夏、秋、冬
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