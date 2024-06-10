genten ゴートベーシック 二つ折り財布

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商品詳細
＊ご購入の際はプロフィールをご覧下さい＊ゲンテンの二つ折り財布です１週間程使用しました。傷や汚れ等なく綺麗な状態です。ご入用であれば麻袋とショップ袋もお受けいたします＾＾定価 18,700円・素材：山羊革・横幅（W）：10.5cm・高さ（H）：8.5cm・マチ（D）：1.5cm・カードポケット数：5・重さ：75g財布形：開け口···二つ折りゲンテンダコタdakotaイルビゾンテ
http://narcologia.ru/goods/cryptographic746237.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador156906.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical53301.html
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