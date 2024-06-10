【極美品】ロンシャン ロゾ ハンドバッグ レザー ライトベージュ A4収納 通勤

=当商品をご覧頂きありがとうございます=下記のタグから他の商品もご覧頂けます。お気軽にお買い物をお楽しみ下さい♪#あぬびすcloset#あぬびすバッグ・小物など▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼【商品名】LONGCHAMPロンシャンレディースバッグハンドバッグROSEAUロゾレザーA4収納可トグルピンクベージュライトベージュくすみピンク★USED品★★送料無料・匿名配送・追跡可能★★コメント無し・即購入OK★★お支払い後即日発送(当日または翌日)★【特徴・ポイント】⚫︎ロンシャンの人気シリーズ「ロゾ」⚫︎サイドのスナップボタンでマチを広げると見た目より大きい容量です。⚫︎サイドスナップボタンを外すとA4用紙がちょうど入るサイズ感で、使いやすいです。⚫︎お色は少しピンクがかったくすみ感のあるライトベージュといった感じです。⚫︎使用感が感じられず、汚れや痛みの無い、とてもキレイな状態です。【平置き寸法・サイズ】高さ26cm幅35cmマチ11cmハンドル高さ11cm【素材】レザー▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲お気に入りの1着が見つかると嬉しいです。#あぬびすclosetにて全商品をご覧頂けます。丁寧な梱包を心掛けています。配送は匿名配送、サイズが小さく厚みが出ない物はポスト投函になります。お届けは私の方でも、随時確認し遅い場合は問い合わせなど致しますので、気になる方はコメントを下さい。種類···ハンドバッグ



入手困難！新品】ロンシャン ロゾ ハンドバッグ A4収納可 トープ ...



新発売の 専用品【美品】ロンシャン ロゾ リバーシブル トートバッグ ...



ロンシャン ロゾ（ベージュ系）の通販 26点 | LONGCHAMPを買うならラクマ



ロンシャン LONGCHAMP トートバッグ ロゾ ROSEAU レザー ハンドバッグ 通勤バッグ ベージュブラウン系 10060 HPN 016



ロンシャン（LONGCHAMP）ロゾ｜トートバッグ｜レザー｜ライトベージュ｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（279979）



美品✨LONGCHAMP ロンシャン ロゾ レザー トートバッグ キャメル A4 ...



2023年最新】longchamp ロンシャン roseauの人気アイテム - メルカリ



ロンシャン LONGCHAMP トートバッグ ロゾ ROSEAU レザー ハンドバッグ 通勤バッグ ベージュブラウン系 10060 HPN 016



✨極美品✨LONGCHAMP ロンシャンロゾ ハンドバッグ トートバッグ ...



[ ロンシャン ] LONGCHAMP ロゾ トートバッグ L レザー レディース トート バッグ シンプル 大容量 軽量 革 A4サイズ 通勤 通学 L2694 968 112 グレー ROSEAU Shoulder bag L Grey [並行輸入品]



LONGCHAMP - 【入手困難！新品】ロンシャン ロゾ ハンドバッグ A4収納 ...



レディース通勤バッグおすすめブランド27選。軽い＆おしゃれなリュック ...



[ ロンシャン ] LONGCHAMP ロゾ トートバッグ L レザー レディース トート バッグ シンプル 大容量 軽量 革 A4サイズ 通勤 通学 L2694 968 112 グレー ROSEAU Shoulder bag L Grey [並行輸入品]



レディース通勤バッグおすすめブランド27選。軽い＆おしゃれなリュック ...



ロンシャン LONGCHAMP トートバッグ ロゾ ライトベージュ レザー ...