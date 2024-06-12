期間限定価格　LOUIS VUITTON ダミエ　ネヴァーフルMM

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☆9月30日までお値下げします☆※10月には価格が戻ります神戸のルイヴィトン正規店にて購入休日使用が中心で3年ほど使用。丁寧に使用していたので、外側の状態は汚れもなく破れなどもありません。底面の四隅の破れなどなく綺麗な状態だと思います。間口付近の状態は画像4にありますように、小さいのを含め擦れて薄くなっている所が、10ヶ所あります。（画像3は大きいところを載せました）カバン用補修剤で傷は見えなくなる程度です。持ち手の根元の内側は少しひび割れが見られる箇所はあります。持ち手全体ははがれなどなく綺麗です。A4サイズの入る大きさです。サイズ 31.5×16（底面で計測） 28.5（高さ）製造番号 VI4049（シリアルナンバー）maidinFrance付属品 なしすり替え防止のため、交換や返品がないよう、ご購入前に画像など状態を確認の上でご購入ください。また、商品の状態などの質問等ありましたら、コメントからお願いいたします。