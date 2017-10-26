ポルトフォイユ・サラ イカット・フラワー モノグラム・ヴェルニ 長財布

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ルイヴィトン サマーコレクションヴェルニ イカットフラワー長財布です。限定のデザインで大人なフラワー柄がとても気に入っており大事に使用した後に可愛いので保管しておりました(。・‧̫・。)なかなか出番もないので出品致します。二つ折りファスナー付き長財布ポルトフォイユ・サライカット・フラワーモノグラム・ヴェルニ長財布（小銭入れあり）パテントレザーローズアンディアンピンクレディースサイドと中にスレ、キズ等ありますが全体的に綺麗かと思います。ご理解いただける方のみ購入お願いいたします。カラー···ピンク柄・デザイン···花柄財布形···長財布素材···エナメル