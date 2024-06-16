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裾ロゴクロップドタンクトップ
商品番号 D74555678746
商品名

裾ロゴクロップドタンクトップ
ブランド名 チコ／フーズフーチコ
特別価格 税込 2,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チコで購入しました。タンクトップになります。色はブルーです。一度だけ着用しました。チコタンクトップ
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