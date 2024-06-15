茶道具 鬼萩写 赤楽 井戸茶碗 二代 小川長楽 共箱 裏千家15代鵬雲斎書付

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商品詳細
【サイズ】直径14.5cm 高さ8.5cm【状態】良好使用感や貫入などあります割れや欠けはございません【付属品】共箱 共布【商品説明】赤楽鬼萩写しの井戸形茶碗です。二代の小川長楽の作品。裏千家15代家元、鵬雲斎宗匠の書付がございます。迫力のある作風で、荒い土で造られています。豪快で力強い雰囲気が魅力ある一品です。
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