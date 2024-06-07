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【人気☆LACOSTE SPORTS】赤　ハイネックカットソー　ワニ　サイズ38
商品番号 H22303889753
商品名

【人気☆LACOSTE SPORTS】赤　ハイネックカットソー　ワニ　サイズ38
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 1,669 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は数ある商品ページから見かけてくださりありがとうございますm(__)m他にも多数出品させていただいているのでご覧下さいm(__)m#こたくSHOPまたセール品も行っているので現在行っているセールをプロフィール欄に載せてありますのでご覧頂けると嬉しいですm(__)mラコステスポーツのレッドハイネックカットソーです。胸元のワニのワンポイントも可愛らしいデザインでカジュアルシーンにも使いやすい品物です。●サイズ：38肩幅33cm身幅38cm着丈52cm袖丈21cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材綿95%ポリウレタン5%●状態：目立つ汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。また分野別に分けさせていただいているのでこちらもお願い致しますm(__)m#こたくレディース#こたくラコステ#こたくカットソー管理番号　Y-78素材...コットン柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...レッド袖丈...半袖季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/enquire346889.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric446645.html
http://narcologia.ru/goods/encourage651072.html

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