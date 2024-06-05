2way ショルダーバッグ トートバッグ ローズ スクエアバッグ

MARCJACOBS定番かつ人気のスクエアバッグですカラー展開が豊富な当商品ですがこちらのcolorは693ROSEです可愛い薄ピンクで、内側はシックなボールドと、大人らしい面もある商品です縁の黒のパイピングも気に入っていました外での使用は数える程度ですが自宅保管しておりまして、革の為か表面・内側に若干使用感がみられると思いますですが可愛い商品なのでまだまだ使っていただければと思います(*^^*)タグやカード等ございますので、そのままお付けいたしますショルダー付き真ん中のファスナー収納のほか、内ポケットもありサイズ等は画像参照くださいよろしくお願いしますm(__)m他にも類似ですと、coachのカメラバッグなど出しています♪カラー···ピンク素材···本革 牛



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