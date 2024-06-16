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CHANEL ロゴネックレス
商品番号 L84708074766
商品名

CHANEL ロゴネックレス
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 19,502 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆素材···シルバー◆カラー···ペンダントトップ部分：ブラック＆シルバー◆付属品···ブランド箱◆サイズ···チェーン部分42㎝，ペンダントトップ部分縦1.5x横2cm程度◆その他···国内直営店購入品。ペンダントトップ裏側に刻印あり。購入後のキャンセル・クレーム等は受け付けておりませんので、ご質問等ありましたら事前にコメントにてお知らせください。
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