CHANEL ロゴネックレス

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商品詳細
◆素材···シルバー◆カラー···ペンダントトップ部分：ブラック＆シルバー◆付属品···ブランド箱◆サイズ···チェーン部分42㎝，ペンダントトップ部分縦1.5x横2cm程度◆その他···国内直営店購入品。ペンダントトップ裏側に刻印あり。購入後のキャンセル・クレーム等は受け付けておりませんので、ご質問等ありましたら事前にコメントにてお知らせください。
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