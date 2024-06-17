【極美品✨】ヴィヴィアン ウエストウッド オーブ トートバッグ レザー 黒

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閲覧ありがとうございます(*^^*)□コメントなし即購入歓迎♪□安心の匿名配送♪◇アイテムVivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドオーブリボントートバッグハンドバッグレザー金具ロゴ黒◇サイズタテ：26cmヨコ：42cmマチ：18cm持ち手高さ：17cm◇ポケット内側ポケット・オープンポケット：2個・ファスナーポケット：1個◇状態 【S】S:未使用級A:特に問題のない極美品の商品B:多少の使用感があります。全体的にこれといった目立つダメージは見当たらぬ状態なので、問題なく着用していただけます。C:特有のUSED感が見受けられますが、普段着用していただく分には問題ないです。D:状態が悪く使用感の強い商品E:ジャンク品◇カラーブラック黒◇付属品カード・タグ類の付属品は撮影のみで付属致しません。保存袋付属いたします。◇配送方法 ♪匿名配送♪安心の匿名配送になります。購入前にご連絡いただければ、即日発送可能です。◇その他・商品はブランド品を取り扱うリサイクル店や買取専門店や質屋での購入または鑑定品になります。・記載のない強いダメージ破れ,ちぎれなどの場合は返品対応致します。ご購入お待ちしております^_^※他サイトにも出品おり、突然の削除が多いです。気になるものはお早めにご連絡ください！他にも多数出品しております(^^)ご覧ください♡