コーチ ショルダーバッグ

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※ご購入前にプロフ一読お願い致しますトラブルを避ける為、宜しくお願い致します以前こちらでお譲り頂きましたが当方には少し小さかったので出品させて頂きます※前出品者様ありがとうございましたブランドショップでの鑑定済み品付属品はございませんCOACHショルダーバッグボディバッグカメラバッグロゴチャーム付きデニム/キャンバス/レザー少しスレが見られますが、比較的キレイかと思います。ご使用頂くのには問題ございません。※状態に関しましては当方の主観になります。気になさる方のご購入はお控え下さい8/7素材···デニム