ダントン　ウール　フードジャケット(コート)　Mサイズ　モカ色

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ご覧頂きありがとうございます。2年位前に25,000円位でニコアンドのオンラインにて購入しました、ダントンのフードジャケット(コート)です。nikoand...サイズ「M」=DANTONサイズ「36」こちらはサイズ:36です。とても軽くて素材＆色味も気に入っているのですが、オーバーサイズが似合わないので出品させて頂きます。2回位短時間着用しました。目立った傷や汚れはございませんが、あくまで中古とご理解＆ご了承頂き、ご検討お願い致します。袖裏には滑りの良いポリエステルの裏地が配されており、着脱もスムーズです。ダブルジップです。カラー···ブラウンフード···フードあり（取外し不可）季節感···秋、冬着丈···ショート畳んでの配送となりますので、細かな点気になる方はご遠慮願います。宜しくお願い致します。#ダントン#ウール#コート#モカ