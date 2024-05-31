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新品未使用　ジェニーパスポートドレス　ファッションエアメール
商品番号 F62928243926
商品名

新品未使用　ジェニーパスポートドレス　ファッションエアメール
ブランド名 タカラ
特別価格 税込 6,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タカラ新品未使用ジェニーパスポートドレスファッションエアメール開封済みですが中身は未開封ですかなり古いものなのでご理解いただける方だけよろしくお願いします未開封なので中身の確認はしていません返品　キャンセルはお断りしています
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