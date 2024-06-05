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Kb84 新品♪ リッチモンド デニム　半袖　Tシャツ　カットソー　刺繍　黒　S
商品番号 O44696295340
商品名

Kb84 新品♪ リッチモンド デニム　半袖　Tシャツ　カットソー　刺繍　黒　S
ブランド名 リッチモンドデニム
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▶️管理番号:Kb84⭐️ご覧頂きありがとうございます⭐️✨即購入（無言）大歓迎✨各種割り引きSALE実施中‼️フォロー割開催中❗️ご興味ある方、詳しくはプロフィールにてご確認下さいませ(*´-`)↓全商品チェックできます↓【#lotus古着　】　←←←タップ⭐️$$800@488⚜️商品説明・コンディション⚜️未使用、タグ付きRICHMONDリッチモンドデニムサイズS表記海外サイズです。採寸表を参考にしてください。首のめくれはデザインです。鳥　ヘビ　蛇　デザイン　レア海外製　個性的　奇抜　ロングトップス　ロング丈カットソー　トップス　カジュアルイタリア製MADEINITALY⚜️素材⚜️写真にて確認お願いします。※写真がない場合はタグのない商品になります。⚜️サイズ⚜️採寸表の写真を載せています。ご確認ください。※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。⚜️カラー⚜️黒　ブラック—————————————————————————-/メンズ・レディース　ユニセックス　ジェンダーレス　大きいサイズ・小さいサイズ　Tシャツ・ロンT・パーカー・スウェット・ワンピーススカート・パンツ・ニット・セーター・カットソーBEAMS、シップス、ZARA、等のセレクト系GU、ユニクロなどのファスト系ヴィンテージ、古着系等も取り扱っております。気になる商品をカテゴリーで絞っていただくと商品見やすくなります♪♪【#lotus古着】【#lotus古着レディースKb⠀】ここから検索⭐️⭐️素敵なお洋服に出会えますように…✨✨✅ご購入前にプロフィールの確認をお願いします。
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