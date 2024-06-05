インディヴィINDIVIレディース36サイズホワイト半袖ブラウス

●ブランド：INDIVI インディヴィ●商品説明：レディース 半袖のブラウスです。マクラメレースが洋服、上部に施されています。●色：ホワイト●サイズ：タグ表記３６肩幅36cm身幅43.5cm着丈59.5cm袖丈13.5cm袖幅18.5cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：本体ポリエステル100%レース部分基布 コットン100%刺繍糸上糸、下糸 コットン100%●状態：古着ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：キズや汚れ等は、目視で確認を行っていますが、見落としがある場合がございます。気になる方は、ご購入をお控え下さい。自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#古着屋Modisch0342



インディヴィ INDIVI ブラウス カットソー グラスネック ギャザー 透け感 無地 半袖 36 オフホワイト /NT3 レディース



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インディヴィ INDIVI ブラウス ドルマンスリーブ 半袖 34 白 ホワイト



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インディヴィ INDIVI ブラウス カットソー ステンカラー プルオーバー 半袖 36 ホワイト 白 /TT15 レディース



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