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インディヴィINDIVIレディース36サイズホワイト半袖ブラウス
商品番号 Y80181442998
商品名

インディヴィINDIVIレディース36サイズホワイト半袖ブラウス
ブランド名 インディヴィ
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ブランド：INDIVI　インディヴィ●商品説明：レディース　半袖のブラウスです。マクラメレースが洋服、上部に施されています。●色：ホワイト●サイズ：タグ表記３６肩幅36cm身幅43.5cm着丈59.5cm袖丈13.5cm袖幅18.5cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：本体ポリエステル100%レース部分基布　コットン100%刺繍糸上糸、下糸　コットン100%●状態：古着ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：キズや汚れ等は、目視で確認を行っていますが、見落としがある場合がございます。気になる方は、ご購入をお控え下さい。自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#古着屋Modisch0342
http://narcologia.ru/goods/injure840367.html
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