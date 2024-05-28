美品　クロコダイル　半袖ブラウス　花柄　ブランドロゴ　モダール　LLサイズ

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商品詳細
商品番号IDe1715森31③コメントよりフォロー割します♡#リナの全商品はこちら♪♪商品の状態♪•美品サイズ【cm】肩幅 約42身幅 約46袖丈 約41着丈 約75・商品に不備があった場合は、返金いたします。【受け取り評価をする前に】メッセージください。追跡・匿名ありの「ゆうゆうメルカリ便」※らくらくメルカリ便に変更する場合があります。•古着、ビンテージ商品が多くありますので、多少の使用感などはご了承ください。
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