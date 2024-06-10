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- 【DREA my MINX】半袖カットソー【4L】カーキ ゆったり♬
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商品詳細
★プロフィールをご覧下さい★【商品番号】1302【お得な情報はこちら】◆フォローして下さったら2000円以上の商品を表示金額から10％引き♬◆コメント欄にお気軽にコメント下さいね♬----------------------------------------------◎コンディション目立った傷や汚れ等はございませんので、これからも永くご愛用頂けるかと思います♬----------------------------------------------○表記サイズ/4L○平置きサイズ着丈【 77cm 】身幅【 62cm 】肩幅【 52cm 】袖丈【 24cm 】◎採寸は多少の誤差が生じるかと思いますが、予めご了承下さいませ♬----------------------------------------------❤︎ぷにぷにのお洋服はこちらからご覧下さい❤︎#ぷにぷに出品商品一覧
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