FENDI ヴィンテージ　ポロシャツ

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ご覧いただきまして有難う御座います。FENDIヴィンテージポロシャツでございます。レディースでございます。サイズ 40身幅 約42cm着丈 約44cm平置き、素人採寸でございます。誤差お許し下さい。見づらい写真で申し訳ございません。どうぞ写真をよくご覧いただきまして商品の状態をご確認下さいませ。又、チェックしておりますがダメージの見落としが有る場合がございますので神経質な方はご遠慮下さいませ。あくまでも自宅保管、ユーズド品でございます。ご理解いただける方のご購入、よろしくお願い申し上げます。※ハンガーのみマックスマーラ使用でございます。お間違えないよう、お願い申し上げます。カラー···ブラウン