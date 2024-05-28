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値下げ❣️新品タグ付き！ケイトスペード kate spade Tシャツ
商品番号 O12159811029
商品名

値下げ❣️新品タグ付き！ケイトスペード kate spade Tシャツ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケイトスペードkatespadeバンダナティーですハワイで着ようと思い購入しましたが、結局1度も袖を通すことなくそのまま持って帰国しました。新品タグ付きです。コットン100%でとても触り心地が良いですサイズはMとなっていましたが日本のLサイズだと思います
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