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- 値下げ❣️新品タグ付き！ケイトスペード kate spade Tシャツ
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商品詳細
ケイトスペードkatespadeバンダナティーですハワイで着ようと思い購入しましたが、結局1度も袖を通すことなくそのまま持って帰国しました。新品タグ付きです。コットン100%でとても触り心地が良いですサイズはMとなっていましたが日本のLサイズだと思います
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