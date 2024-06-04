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ASTRAET ブラックブラウス
商品番号 H90098684781
商品名

ASTRAET ブラックブラウス
ブランド名 アストラット
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで譲って頂きましたが、結局使う機会がなかったため出品いたします。形が個性的でとてもかわいいです。個人的には特に目立った汚れなどもなく、綺麗めだと思いますが、あくまで中古品としてご理解くださいませ。
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