ASTRAET ブラックブラウス

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商品詳細
こちらで譲って頂きましたが、結局使う機会がなかったため出品いたします。形が個性的でとてもかわいいです。個人的には特に目立った汚れなどもなく、綺麗めだと思いますが、あくまで中古品としてご理解くださいませ。
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