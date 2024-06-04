ASTRAET ブラックブラウス

こちらで譲って頂きましたが、結局使う機会がなかったため出品いたします。形が個性的でとてもかわいいです。個人的には特に目立った汚れなどもなく、綺麗めだと思いますが、あくまで中古品としてご理解くださいませ。



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