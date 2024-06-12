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didizizi アメコメ　シャツ 総柄　レーヨン　フリーサイズ
商品番号 X78740523239
商品名

didizizi アメコメ　シャツ 総柄　レーヨン　フリーサイズ
ブランド名 ディディジジ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKです！ブランドdidiziziアイテムdidiziziアメコメ　シャツ総柄　レーヨン　フリーサイズカラーホワイトコンディション目立つ汚れて等は無く綺麗な状態です！保管によるシワはありますので、ご了承下さい。サイズ　FREE着丈:約54cm身幅:約48cm肩幅:約37cm袖丈:約54cm06020088
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