didizizi アメコメ　シャツ 総柄　レーヨン　フリーサイズ

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商品詳細
即購入OKです！ブランドdidiziziアイテムdidiziziアメコメ シャツ総柄 レーヨン フリーサイズカラーホワイトコンディション目立つ汚れて等は無く綺麗な状態です！保管によるシワはありますので、ご了承下さい。サイズ FREE着丈:約54cm身幅:約48cm肩幅:約37cm袖丈:約54cm06020088
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