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INDIVI ブラウス 38 新品
商品番号 N69641261374
商品名

INDIVI ブラウス 38 新品
ブランド名 インディヴィ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

インディヴィのブラウスです。38サイズネイビー身丈　62センチ身幅　48センチ首元のスリットがシャープでスタイリッシュな印象です。ポリエステル100%で真夏でも快適な生地です。新品、未使用とても綺麗な状態だと思います☺︎カラー···ネイビー袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/moped215968.html
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