カラーのお花が鮮やか華やかブラウス

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商品詳細
季節感···春、夏、秋、冬袖丈···長袖カラー···ブラック柄・デザイン···花柄グレイスフルスマイルで購入定価9800円新品.未使用.タグ付き、試着もしておりません。黒地に黄色のカラーの花が大胆に配された華やかなブラウスです。柄に惹かれて購入しましたが、自分には着こなせないと思っているうちに時間ばかり経ってしまうので、どなたか気に入ってくださる方がいらしたらと思い出品決めました。コメントお待ちしています。自宅保管、素人検品にご理解いただけますようお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome344043.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial58716.html
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