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- 【RESPIGHI】ファートップス
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！⭐️フォロー割フォロー頂き、コメントいただけますと5%割引致します。⭐️おまとめ割フォロー＋2点以上ご購入で『10%割引』致します。対象外商品もございますので、詳しくはプロフィールをご確認下さい。他にも沢山出品中！是非コチラ↓からご覧ください。#ロレット商品一覧◾️着用回数1回◾️SIZE38身幅約53㎝/裄丈約33㎝/総丈約50㎝(全て平置き)◾️素材ポリエステル100%◾️カラーベージュRESPIGHI(レスピーギ)/ファートップスふわふわとした、滑らかでとても肌触りの良い生地感のトップスです。タートルネックやシャツ等とレイヤードし、ベストのように着用していただくのもおすすめです。
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