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B\u0026Y ユナイテッドアローズ ビューティー\u0026ユース シャツ ブラウス ドット柄
商品番号 Q85952178853
商品名

B\u0026Y ユナイテッドアローズ ビューティー\u0026ユース シャツ ブラウス ドット柄
ブランド名 エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2点以上ご購入で同梱割引させて頂きます。お気軽にコメント下さい！B\u0026amp;amp;YユナイテッドアローズBEAUTY\u0026amp;amp;YOUTHビューティー\u0026amp;amp;ユース実寸サイズ肩幅：約30cm身幅：約45cm袖丈：約39cm着丈：約53cm素材ポリエステル100％アイボリー仕様スナップボタン目立った汚れやダメージなどなく状態は良好です。あくまでも中古品ですので神経質な方は購入をお控えください。コンパクトに折り畳んでの発送となりますので折りジワにご了承ください。その他多数出品しておりますので是非ご覧ください！Ｂ030943391152
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