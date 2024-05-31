フェラガモ　折り財布　ラウンドファスナー　ガンチーニ　ロゴプレート　【美品】

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【コメント】→【即対応】→【ご購入】→【即日発送】 ※交渉中でも即購入者優先 一点限り■ブランド SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ■アイテム二つ折り財布 ラウンドファスナー ガンチーニ 型押し ロゴプレート カードケース コインケース 総柄 札入れ コンパクト ■型番・シリアル IY-221227■カラー ブルー シルバー■サイズ 縦１０cm横１０.５cmマチ２cm■素材 レザー■付属品 本体のみ■コンディション 【美品】使用感少なく、僅かなスレ傷、小銭入れ一部薄ら汚れありますが、一般的な使用に伴い付くものとしては大事に扱われていた程度の品物です。外観内部ともに素材の状態良好で金具類も問題なく使用でき到着後すぐにお楽しみいただけるコンディションです。その他、目立つダメージなし＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿【簡易クリーニング、メンテナンス済み】現在ビニール製のチャック付き袋に入れ、個別で暗所にて保管しております。※中古美品や新品であっても一度人の手に渡っています『気にならない』という方にはかなりお買い得です。※神経質な方の購入はご遠慮ください。ブランドリユース店・質屋・古物市場・ストア商品【鑑定済商品】■画像は全て実物です。コンディション等に不明点がありましたら納得がいくまでコメントにてご確認下さい。■梱包・発送防水○緩衝材○基本即日発送○※到着日を気にされる方はご相談ください。できるだけコンパクトにさせていただきます。■留意事項※ご購入前に必ずプロフィールをお読みください。※対応できなくなってしまいますので商品に問題があれば評価前にお知らせください。分からない事はコメントでお知らせください。管理番号 S0913財布形/開け口···二つ折り財布形/開け口···二つ折り、三つ折り財布形/開け口···二つ折り、三つ折り、ミニ財布(ミニウォレット)財布形/開け口···二つ折り、三つ折り、ミニ財布(ミニウォレット)、ラウンドファスナー