bsrabbit ビエスラビット　アノラック　スノーボードウェア

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商品詳細
ビエスラビットのピンクのアノラックジャケットです。定価¥16,800Mサイズ4年ほど前に購入し、数回着用しました左肩とフードに汚れがあります(写真参照)※猫ちゃん飼育のためアレルギーの方はご注意ください
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