◆Longchamp◆ ル・プリアージュ ネオ(レッド) レディース バッグ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。Longchamp(ロンシャン)のハンドバッグ「ル・プリアージュネオ（レッド）」です。［定価］¥24,200［サイズ］ 縦:23cm 横:(上部38cm、底25.5cm) マチ:16cmしっかりとした容量のバッグです。王道のオリジナルデザインのⅯに近いサイズ感で、仕事、学校、旅行、お出かけ用と様々なシチュエーションで利用できる便利なバッグです。本体に汚れはなく、美品です。【品番】1512578A27
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