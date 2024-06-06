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◆Longchamp◆ ル・プリアージュ ネオ(レッド) レディース バッグ
商品番号 R49253721242
商品名

◆Longchamp◆ ル・プリアージュ ネオ(レッド) レディース バッグ
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 3,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。Longchamp(ロンシャン)のハンドバッグ「ル・プリアージュネオ（レッド）」です。［定価］¥24,200［サイズ］　縦:23cm　横:(上部38cm、底25.5cm)　マチ:16cmしっかりとした容量のバッグです。王道のオリジナルデザインのⅯに近いサイズ感で、仕事、学校、旅行、お出かけ用と様々なシチュエーションで利用できる便利なバッグです。本体に汚れはなく、美品です。【品番】1512578A27
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