【美品】Kate spade ショルダーバッグ　レザー ボルドー系

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※購入前にプロフィールをご確認ください※KatespadeNEWYORKショルダーバッグ 色:ボルドー系素材:レザーマチ約10.5cm高さ約23.5cm幅約29cm（一番広いところを計測）角擦れや汚れがなくとても綺麗な状態です。新品ではない為若干の型崩れはございますが、個人的には気にならない程度です。ボルドーの色味もとても素敵でオシャレです(*ˊᵕˋ*)ショルダー紐は取り外しができ、2wayで使用出来ます。トラブルを防ぐために、写真を良くご確認の上ご購入お願い致します。※中古品です。丁寧に検品をしていますが見落とす場合も有ります。小さなシミ、キズ、毛玉、細部まで気になる方はお控えください。※値下げ交渉はご遠慮くださいm(__)m˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩☪︎⋆23区、自由区、組曲、セオリー、PLSTローラアシュレイ、グレースコンチネンタルアンタイトル、イネド、ニューヨーカー、レリアンミッシュマッシュ、ナイスクラップ、IENA、MilaOwen、SHIPS素材···牛革(本革)