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マイケルコース バッグ
商品番号 Q99906767624
商品名

マイケルコース バッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 4,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1年前に購入して、1度も使用していないです。傷や汚れなしです。中身のバックも取り外せて、2wayで使用できます。紐付きなのでショルダーバッグにもなります。気になる箇所などございましたら、写真追加致します。
http://narcologia.ru/goods/competitive33581.html
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