Salvatore Ferragamo フェラガモ パイソン柄 トートバッグ

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*∗°╯*・〝☆プロフィール必読☆〞・*╰°∗*SalvatoreFerragamoのレザー×パイソンワンショルダートートバッグです。大きめのサイズになります、下記に記載してあるサイズを確認してから購入のご検討をお願いします。2.3回使用、とても状態の良い美品です。長期保管による型くずれあり。(画像5.9.10.12枚目)持ち手部分にヨレ・型くずれあり。開閉レザー部分にファスナーチャームがあたって出来たと思われる傷が左右にあり。(画像18枚目)保管の際に出来た目立たないスレ傷、角擦れや汚れ、金具の小傷・くすみがありますが、その他ダメージは見受けられなくとても良い状態です。2016年に40万円ぐらいで正規店で購入しました。CARECARDに購入年月日と場所が記載されていますが、個人情報の都合上画像ではupしませんのでご了承ください。実際のお色は画像5枚目以降が近いです。パイソンは白ではなく、白に近いクリーム色です。※お値下げは大歓迎ですが、常識の範囲で交渉をお願いします※コメントのやり取り中に、他の方に購入された場合は申し訳ございませんが早い者勝ちとさせていただきます【カラー】ブラック×オフホワイト【サイズ】約縦25cm×橫39cm×マチ12cm持ち手の長さ：約50cm★素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください【重量】約700g【生産国】イタリア【開閉】ファスナー【外部】表フラップポケット×1裏マグネットポケット×1【内部】ファスナーポケット×2オープンポケット×1【付属品】保存袋(シワたくさんあり)CARECARD【その他、注意事項】写真をご確認の上、素人検品・中古品・自宅保管であるということをご理解いただきご購入をお願いします。完璧を求る方や神経質な方はご遠慮下さいませ。⚠️すり替え防止の為、配送後の返品・返金は致しかねますので、何卒ご了承下さいませ。★黒い革にパイソン柄、シルバートーンの金具がポイントのバッグです。上品で優雅かつ洗練されたデザインです。裏地もレザーの作りになっています。肩掛けも出来て、A4ファイルも収納可能でファスナーポケットの数も多いのでビジネスからプライベートまで幅広くお使い頂けると思います。