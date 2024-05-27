期間限定お値下げ★ IENA ストライプフリルノースリーブブラウス

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お値段戻しました。お気に入りのトップス目立った汚れやきずはありませんが中古品なので神経質な方はおやめください★このあとに出品したスカートと合わせて着るのも可愛いです＾＾#IENA#イエナ#ブラウス#ストライプ#ストライプブラウス６枚めの色ではありません。以下サイトからIENA大人気のコットンフリルシャツブラウスが夏向きのノースリーブバージョンになって登場！一枚着ですっきりきれいに着れるサイズ感です。もちろんカーディガンやプルオーバーを重ねて着るのもおすすめです。シリーズもございます。ノースリーブシャツ（品番21051900407020）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：なし裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【スタッフ着用コメント】《スタッフB》年齢:30代後半/身長:155cm/体型:普通/普段サイズ:S/着用サイズ：FREEサイズ感：ヒップはまるっと隠れます。身頃は大きすぎる感じはないですがアームはけっこう開いてます。素材感：さらっとしたコットン素材。ドライタッチな手触りで夏も涼しく着れそうです。お洗濯後もすぐに乾きそうです。着用感：風通しも良さそうなので1枚でさらっと着れそうです。脇回りは開いてるのでインナーはしっかり着た方が良さそうです。《hareko》年齢:30代前半/身長:165cm/体型:細身/普段サイズ:S～M/着用サイズ:FREEサイズ感：袖丈は肩が完全に隠れます。着丈はヒップが隠れるくらいになりました。首は詰まったデザインですが、シルエットにはゆとりがあり体の線を拾いません。素材感：さらさらとした手触りの生地。少しハリがあります。きちんと見えする印象の素材感。着用感：長すぎない着丈なので、そのままさらりと着られます。生地に厚みが無いので、ボトムにインしやすいところも◎＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊