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ラルフローレン♡チュニック　再値下げしました！
商品番号 M33522328596
商品名

ラルフローレン♡チュニック　再値下げしました！
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パイル生地のチュニックです。Hawaiiで購入。すごく可愛いのですが、着る機会がなく…1度試着のみです。リゾートに向いていて水着の上にもいいと思います。
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