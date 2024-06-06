ブラデリスニューヨーク　♥セットアップのショーツ2枚セット♥

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商品詳細
紺色ネイビーで見せる部分は上品な光沢感です✨高級ラインのブラキャミです✨お写真より映えるネイビーです♥胸元が見えるワンピなどにも安心して着用できます♥サイズはMですセットアップのショーツは2枚セットで締め付けが苦手でLを選んでいます♥なかなか上下のセットアップはないのでいかがでしょうか？発送はクリックポスト利用予定です♥
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