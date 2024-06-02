CANCLINIドレープネックブラウス　サイズ44.

カラー···ブラウン袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬首元に施されたドレープのデザインが洗練されたブラウス。カフスも長めに作られており、ニュアンスのある着こなしに仕上がります。1枚着としてはもちろんのこと、首元にデザインがあるのでアウターを羽織っても着映えし、秋冬のインナーとしてもお勧めです。着丈71.4、身幅55.2、肩幅41.6、そで丈57.8



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