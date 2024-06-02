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CANCLINIドレープネックブラウス　サイズ44.
商品番号 M37476500663
商品名

CANCLINIドレープネックブラウス　サイズ44.
ブランド名 ニジュウサンク
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬首元に施されたドレープのデザインが洗練されたブラウス。カフスも長めに作られており、ニュアンスのある着こなしに仕上がります。1枚着としてはもちろんのこと、首元にデザインがあるのでアウターを羽織っても着映えし、秋冬のインナーとしてもお勧めです。着丈71.4、身幅55.2、肩幅41.6、そで丈57.8
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