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- CANCLINIドレープネックブラウス サイズ44.
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商品詳細
カラー···ブラウン袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬首元に施されたドレープのデザインが洗練されたブラウス。カフスも長めに作られており、ニュアンスのある着こなしに仕上がります。1枚着としてはもちろんのこと、首元にデザインがあるのでアウターを羽織っても着映えし、秋冬のインナーとしてもお勧めです。着丈71.4、身幅55.2、肩幅41.6、そで丈57.8
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