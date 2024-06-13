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【新品】イエナ　ノースリーブシャツ
商品番号 U31659574225
商品名

【新品】イエナ　ノースリーブシャツ
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IENAのノースリーブシャツです。ベージュにネイビーのストライプ程よい艶感に滑らかな生地感が、カジュアル過ぎず上品さを添えます。ストンと降りるベーシックなシルエットで、幅広いアイテムにマッチします。羽織りなどと組み合わせれば、長いシーズンでご愛用頂けます。素材レーヨン80ポリエステル20サイズ肩幅:44.5身幅:51着文:78配送方法はゆうゆうメルカリ便に変更させていただく場合があります。
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