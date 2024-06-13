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- 【新品】イエナ ノースリーブシャツ
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商品詳細
IENAのノースリーブシャツです。ベージュにネイビーのストライプ程よい艶感に滑らかな生地感が、カジュアル過ぎず上品さを添えます。ストンと降りるベーシックなシルエットで、幅広いアイテムにマッチします。羽織りなどと組み合わせれば、長いシーズンでご愛用頂けます。素材レーヨン80ポリエステル20サイズ肩幅:44.5身幅:51着文:78配送方法はゆうゆうメルカリ便に変更させていただく場合があります。
http://narcologia.ru/goods/passionate285413.html
http://narcologia.ru/goods/conception816357.html
http://narcologia.ru/goods/encourage524372.html
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追加》ストライプフリルノースリーブブラウス◇（シャツ／ブラウス ...
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IENA ノースリーブシャツブラウス ドット
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