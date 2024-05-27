【人気】FENDI ズッカ柄マフラー　ズッキーノ　フリンジマフラー

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FENDIで非常に人気のあるズッカ柄のマフラーです。◆状態について：目立つ傷や汚れはなく、まだまだお使いいただけると思います。◆サイズについて 幅：約32cm 全長：約154cm◆カラー：ブラック◆購入場所について AACD加盟店での購入のため確実正規品です。◆値下げ交渉について 値下げ交渉も承ります。コメントお待ちしております。#CHANEL#CELINE#FENDI#GUCCI#LouisVuitton#DIOR#シャネル#セリーヌ#グッチ#ズッカ柄#ズッキーノ柄