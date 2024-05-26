新品SALOMON XT-6 Expanse 24cm

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！サロモン スニーカー海外正規店購入品人気のサロモンのスニーカーです。ニューヨークを拠点とするファッションブランド「SANDYLIANG」とSALOMONによるコラボコレクション。XT-6FOREXPANSEをノスタルジックなデザインにアップデートさせ、女性らしいユニークなアレンジが施されている。トレンドに流されず優れたプロダクトを作るブランドポリシーが詰め込まれた一足。新品・未使用サイズ:24cm箱付き タグ付きレアな商品となっております 早い者勝ち！◆即購入okどうぞよろしくお願いいたします。
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