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新品SALOMON XT-6 Expanse 24cm
商品番号 J93015581269
商品名

新品SALOMON XT-6 Expanse 24cm
ブランド名 サロモン
特別価格 税込 17,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！サロモン　スニーカー海外正規店購入品人気のサロモンのスニーカーです。ニューヨークを拠点とするファッションブランド「SANDYLIANG」とSALOMONによるコラボコレクション。XT-6FOREXPANSEをノスタルジックなデザインにアップデートさせ、女性らしいユニークなアレンジが施されている。トレンドに流されず優れたプロダクトを作るブランドポリシーが詰め込まれた一足。新品・未使用サイズ:24cm箱付き　タグ付きレアな商品となっております　早い者勝ち！◆即購入okどうぞよろしくお願いいたします。
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