piumのウォレットお色はベビーピンクになります。外袋からも出しておらず、タグ付き未使用です。過去に購入したもので出品迷ってますがなかなか使う機会がない為掲載しております。お値下げ取り置き不可の為ご了承ください。オリジナルのモノグラム柄を型押しした合皮素材を使用して、高見えするデザインコンパクトな見た目に対し内ポケットが充実していたりお財布、ポーチ、携帯などの毎日持ち歩くアイテムはすっぽり入るサイズ感です。底鋲つきなので持ち運びも安心。ショルダー紐もついているので気分に合わせて付けて頂けます。#pium#エナメルリボンキルティングミニウォレット#AnkRouge#MARS#プリメロ#LIZLISA#HoneyCinnamon#Swankiss#bubbles#evelyn#量産型#地雷女#フレンチガーリー



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piumハートキルティングミニウォレット【12月上旬頃発送予定】 | pium



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