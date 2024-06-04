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田中貴金属 プラチナ ダイヤモンド クロスネックレス
商品番号 E77781435040
商品名

田中貴金属 プラチナ ダイヤモンド クロスネックレス
ブランド名 タナカキキンゾクジュエリー
特別価格 税込 31,641 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...プラチナ材質...プラチナ刻印Pt９５０トップ...ラウンドブリリアントダイヤモンド刻印０．３０ctサイズチェーン長さ４４cmサイズ調整可能クロス縦約２．３cmハート\u0026キューピッドのルースが使われたクロスの形状。確認できるルーペつき。ダイヤがハート\u0026キューピッドでキラキラととても美しいです。２０万ほどしたと記憶しております。鑑別書もおつけして専用の箱に入れてお送りいたします。＃田中貴金属＃クロスネックレス＃プラチナ＃GINZATANAKA＃ハート\u0026キューピッド＃クロス＃十字架＃お守り＃修道院＃教会＃クリスマス#カシケイ
http://narcologia.ru/goods/parenthesis259944.html
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田中貴金属 プラチナ ダイヤモンド クロスネックレス
田中貴金属 プラチナ ダイヤモンド クロスネックレス-

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