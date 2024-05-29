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ポケモンカード ひかるアルセウス サザンドラ UR
商品番号 C91768579566
商品名

ポケモンカード ひかるアルセウス サザンドラ UR
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 3,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2枚セットです。ひかるアルセウスは裏面左上に分かりやすいカケがあります。その他も数点カケがあります。サザンドラは全体的に傷ありです。プレイ用とお考えください。美品をお求めの方はご遠慮ください。即購入○値下げ×
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