ポケモンカード ひかるアルセウス サザンドラ UR

2枚セットです。ひかるアルセウスは裏面左上に分かりやすいカケがあります。その他も数点カケがあります。サザンドラは全体的に傷ありです。プレイ用とお考えください。美品をお求めの方はご遠慮ください。即購入○値下げ×



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